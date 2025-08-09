В Саратове хотят открыть предприятие по выпуску легковых автомобилей на базе КамАЗа

В Саратовской области могут появиться два крупных автомобильных производства.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в регион, ведутся переговоры о создании высокотехнологичного предприятия по сборке легковых автомобилей.

«Для реализации этого проекта необходимы согласования на уровне профильных министерств и международных переговоров», — отметил Володин. Он подчеркнул, что новое производство создаст значительное количество рабочих мест для жителей области.

Параллельно в регион расширяет присутствие компания КамАЗ. Как ранее сообщалось, производитель грузовиков планирует организовать в Саратове новое производственное направление.

По словам экспертов, создание автомобильного кластера может дать мощный импульс развитию промышленности региона. Власти отмечают, что оба проекта находятся в активной стадии проработки, но конкретные сроки их реализации пока не называются.