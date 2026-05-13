Энгельсская вода прошла проверку: микробов и вирусов не нашли, но кипятить всё равно советуют

Роспотребнадзор Саратовской области продолжает держать на контроле санитарную обстановку в Энгельсе, где произошла авария на канализационном коллекторе.

Специалисты ежедневно проверяют качество питьевой воды — как из кранов, так и из привозных цистерн.

Пробы исследуют в аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», а также в лаборатории МУП «Энгельс-Водоканал», который доставляет населению воду автоцистернами. Результаты анализов показывают: все образцы соответствуют гигиеническим нормативам. Более того, методом ПЦР в воде не обнаружили ротавирусов, норовирусов 1 и 2 типа, а также вирусов гепатита А.

На подтопленных территориях продолжаются профилактические работы: коммунальщики откачивают сточные воды из подвалов жилых домов. После завершения откачки помещения продезинфицируют.

В городе введён режим гиперхлорирования, поэтому Роспотребнадзор даёт простые, но важные рекомендации. Воду из-под крана перед употреблением нужно отстаивать и обязательно кипятить не менее трёх минут. Охлаждённую кипячёную воду лучше хранить в чистой закрытой посуде и не дольше суток.

Посуду после мытья, а также вымытые овощи и фрукты рекомендуется обдавать кипятком. Влажную уборку желательно проводить с бытовыми дезинфицирующими средствами. Ситуация остаётся на строгом контроле ведомства.

Ольга Сергеева