Панков проведет в Ртищево совещание по работе управляющих компаний

Депутат Госдумы Николай Панков продолжает работу в Ртищево по вопросам, которые обозначили жители во время тематического приема граждан. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Больше всего обращений связано с работой управляющих компаний. Жители задают справедливые вопросы: Почему из услуг по содержанию жилья убрали уборку подъездов и территорий. Возможно, это сделали УК без согласования с жителями. Работы по текущему ремонту домов не выдерживает гарантийного срока. Зимой с крыш не очищалась наледь.

Поэтому в пятницу, 15 мая в 11:00, проведу в Ртищево рабочее совещание с руководителем областной Госжилинспекции, местными управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, старшими по домам. Обсудим работу УК, пути решения сложившихся проблем», — отметил Николай Панков.

Принять участие в рабочем совещании можно по предварительной записи по телефону: 4-20-10.