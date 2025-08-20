Энгельсские картингисты успешно выступили на межрегиональном чемпионате

Воспитанники клуба «Энгельсская молодежь» достойно представили Саратовскую область на 11-м этапе Межрегионального чемпионата по картингу SWS KartHall Cup 2025. Соревнования прошли на современном картодроме в Ульяновске.

Особого успеха добился руководитель команды Роман Бражников, занявший первое место в классе 35+ и поднявшийся на третью позицию в общем зачете чемпионата. В соревнованиях также участвовали Виктор Рудев, Александр Долинга, Сергей Папенин и Владимир Змеев, внесшие вклад в командный результат.

Развитие картинга в Энгельсе стало возможным благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». 28 августа состоится официальное открытие обновленной секции на базе Дома молодежи, оснащенной современным компьютерным оборудованием. Это событие станет новым этапом в развитии молодежного спорта в регионе.