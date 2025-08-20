Все для Победы: «серебряные» добровольцы отправляют посылки и письма «за ленточку»





«Серебряные» волонтеры комплексных центров социального обслуживания населения продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции.

Участники группы «Гармония» центра соцобслуживания Аткарского района решили пополнить продовольственные запасы бойцов домашними заготовками — засолили больше полусотни банок капусты, огурцов, помидоров, компотов и варенья. Домашняя консервация богата витаминами и минералами, она разнообразит питание военнослужащих.

Кроме этого, продолжается изготовление маскировочных сетей, пошив подушек и подушек-косточек для раненых бойцов, а также закупка средств гигиены для участников СВО.

Волонтеры центра социального обслуживания населения Дергачевского района формируют посылки с вложенными письмами и рисунками детей, бытовыми предметами первой необходимости, продуктами питания и маскировочными сетями.

Центр соцобслуживания Красноармейского района подготовил к отправке очередной гуманитарный груз с продуктами и предметами первой необходимости.

«Движение «серебряных» волонтеров в центрах социального обслуживания – особая гордость. Старшие активисты одни из первых начали оказывать помощь участникам СВО и продолжают это делать на постоянной основе. Они уверены, что весточка из дома поможет землякам в быту, а главное – напомнит о том, что их ждут и поддерживают», — прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.

Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров поддерживается региональной программой «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».