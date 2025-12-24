Энгельсские вандалы поломали светлое «Будущее» у «Родины»

В Энгельсе Саратовской области вандалы повредили светящуюся фотозону «Будущее» у кинотеатра «Родина», оторвав с неё буквы.

По данным администрации, с начала осени в городе зафиксировано уже более 50 подобных случаев.

За последнее время были сломаны скамейки в сквере «Верным сынам Отечества», обломаны новые саженцы в сквере «Ладошки» и повреждена скамья в сквере имени Сергея Горевского. Ранее летом пострадали табличка Герою СССР Григорию Шостацкому и памятник Петру и Февронии.

Все материалы по фактам вандализма переданы правоохранительным органам. Ущерб, по словам чиновников, является значительным. На некоторых объектах городские службы уже устранили последствия.

Ольга Сергеева