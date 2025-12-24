Саратовцам перечислили сохранившие право на патент в 2026-м году сферы для ИП

В 2026 году саратовские индивидуальные предприниматели в сферах торговли, общепита и грузоперевозок сохранят право на применение патентной системы налогообложения.

Эта возможность остаётся для ИП с годовым доходом до 20 миллионов рублей согласно региональному закону № 167-ЗСО от 13.11.2012.

Изменения федерального налогового законодательства, вступившие в силу в ноябре 2025 года, пересмотрели специальные режимы, включая ставки и лимиты.

Ознакомиться с ключевыми нововведениями можно на практическом семинаре 24 декабря в 11:00 по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85, ауд. 407. Регистрация доступна по ссылке: https://clck.ru/3QyUho. Прямая трансляция будет вестись в группе Центра «Мой бизнес»: https://vk.com/wall-150280623_10314.

Ольга Сергеева