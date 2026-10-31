Саратовская пенсионерка пообщалась с лженалоговиком и лишилась 575 тысяч

В Саратове 68-летняя жительница Октябрьского района стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

23 октября женщине позвонил «представитель налоговой службы» и, сославшись на задолженность, попросил назвать код из СМС. Пенсионерка выполнила просьбу. Затем ей позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и заявил, что мошенники получили доступ к её счетам. Собеседник предложил перевести сбережения на «безопасный счёт».

Испуганная женщина поверила и через банкомат перевела ему 575 тысяч рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь. Поняв, что стала жертвой аферистов, пенсионерка обратилась в полицию.

Сотрудники МВД завели дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Преступников ищут.