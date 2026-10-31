Власти Саратова расширил платные парковки до вокзала

С 30 октября в Саратове начали работать новые участки платного парковочного пространства.

Это — парковка на 134 места у вокзала, а также зоны на Вольской, Кутякова, Радищева, Чапаева и Ульяновской. Перечень утверждён постановлением мэрии №352 от 23 сентября 2026 года. В администрации объясняют решение необходимостью повысить оборачиваемость мест и сократить хаотичную стоянку в центре.

Плата взимается по будням с 8:00 до 20:00; ночью, в выходные, праздники и первые 15 минут парковка бесплатна. Для легковых автомобилей тариф составляет 30 руб. до получаса, 40 руб. до часа и 45 руб. свыше часа, для мотоциклов — 20–30 руб., для грузового транспорта — 40–60 руб.

Финансовый эффект реформы пока скромный: за первые месяцы работы парковки принесли бюджету 2,2 млн руб. при затратах на организацию около 46 млн руб. С июля 2025 года за неоплату и самовольное резервирование места предусмотрен штраф 1 тыс. руб., повторно — 1,5 тыс. руб. Оплата проходит через приложение «Горпарковки», QR-коды, СБП и SMS, контроль ведут камеры. Жители центра и льготники могут оформить бесплатное годовое разрешение. Новые участки — третий этап парковочной реформы, обсуждавшейся в Саратове с 2015 года.