«ЕР» выступила против введения штрафов за нарушение средней скорости

Фракция «Единая Россия» выступила против введения штрафов за превышение средней скорости движения.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов назвал инициативу несправедливой и не имеющей ничего общего с правом, напомнив, что против этого неоднократно высказывался Верховный суд.

«В очередной раз пытались под предлогом эксперимента ввести такую возможность. Это может привести к тому, что завтра будут штрафовать на территории всей страны за нарушение на отдельно взятом отрезке», — заявил Бессарабов, подчеркнув, что партия не допустит подобных спекуляций. Он добавил, что в «Единую Россию» поступает множество обращений граждан и экспертов против этой меры.

Парламентарий также напомнил, что попытки уменьшить нештрафуемый порог превышения скорости (сейчас 20 км/ч) ранее не получили поддержки фракции и не будут поддержаны в будущем. Кроме того, «Единая Россия» выступила против повышения стоимости ОСАГО без широкого обсуждения. Депутат Константин Бахарев заверил, что партия не поддержит рост финансовой нагрузки на страхователей, ставя во главу угла интересы граждан, а не прибыль страховщиков.

Ольга Сергеева