В городе Балаково врачи спасли ребенка, проглотившего металлический жетон

Сувенир вместо завтрака: балаковские врачи достали из пищевода ребёнка монету диаметром 2,5 см.

Восьмилетний житель Балакова удивил врачей необычным «сувениром» — специалистам Балаковской городской клинической больницы пришлось извлекать из пищевода ребёнка металлическую монету. О курьёзном, но опасном случае сообщили в телеграм-канале лечебного учреждения.

Судя по снимку, предоставленному медиками, диаметр проглоченной монеты составил около 2,5 сантиметров. К счастью, операция обошлась без полостных разрезов: врач-эндоскопист с помощью высокотехнологичного оборудования аккуратно достал инородный предмет.

Сейчас состояние маленького пациента оценивается как стабильное, его здоровью ничего не угрожает. Медики в очередной раз напоминают родителям: мелкие предметы и монеты нужно держать подальше от детей.

Ольга Сергеева