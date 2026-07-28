Ершовский район представил шесть инвестиционных проектов на сумму более 850 млн рублей

На заседании Инвестиционного комитета при губернаторе Саратовской области Ершовский муниципальный район презентовал шесть инвестиционных проектов.

Общая потребность в финансировании превышает 850 миллионов рублей. Реализация инициатив позволит создать 66 новых рабочих мест.

Среди предложений — завод по производству макаронных изделий мощностью до 50 тысяч тонн в год, модернизация кирпичного завода с выпуском керамзита и стеклопластиковой арматуры, рыбоводческий комплекс для выращивания форели, круглогодичная база отдыха на берегу реки Малый Узень, питомник растений и грибная ферма.

В числе преимуществ территории — собственная сырьевая база, развитая дорожная сеть, близость к федеральной трассе и наличие свободных земельных участков.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что представленные проекты основаны на конкурентных преимуществах района. Теперь предстоит обеспечить качественную подготовку проектов и представить их потенциальным инвесторам.

Ольга Сергеева