Масштабное отключение ХВС ждет жителей Ленинского района Саратова

В Ленинском районе Саратова ограничат подачу холодной воды.

ООО «КВС» уведомляет, что с 01:00 четверга 30 июля до 11:00 пятницы 31 июля в Ленинском районе будет приостановлено холодное водоснабжение. Отключение связано с подготовкой сетей к работе в осенне-зимний период 2026–2027 годов и вводом в эксплуатацию нового водовода по улице Буровой.

Заполнение нового водовода начнётся после завершения работ в 11:00 31 июля. Однако из-за длительности процесса вода поступит в дома жителей ориентировочно с 20:00 пятницы 31 июля. Полное восстановление нормативного давления в системе займёт до 48 часов.

Жителям данного района рекомендуют заранее запастись питьевой водой.

Ольга Сергеева