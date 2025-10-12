Еще четверо жителей Саратовской области геройски погибли в ходе спецоперации

При проведении специальной военной операции погибли четверо уроженцев Саратовской области.

По информации муниципальных властей от 10 октября, потери понесли Ивантеевский, Балтайский и Балашовский районы.

Из Балашовского района погибли Сергей Арабкин (1984 г.р.) и Сергей Соннов (1974 г.р.), оба служили по контракту. Также прошли церемонии прощания с Дмитрием Рыскалем из Балтайского района и Сергеем Рязанцевым из Ивантеевского района. Подробности их биографии не уточняются.

СВО продолжается 4-й год. Общее число погибших на фронте российских военных засекречено.

Ольга Сергеева