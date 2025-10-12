Опытная воровка похитила из магазина в Энгельсе электроинструменты

Саратовская рецидивистка задержана за кражу в Энгельсе.

В полицию поступило заявление о краже шуруповерта и гравировальной машинки из магазина на проспекте Химиков. Общая стоимость похищенного составила 12,5 тысяч рублей.

В ходе расследования была задержана 45-летняя жительница Саратова, ранее судимая за аналогичные преступления. Как отметили в ГУ МВД, её план «запутать следы», специально приехав на кражу из другого города, провалился.

Женщина созналась в содеянном, но вернуть украденное не смогла — она сразу же продала инструменты неизвестному лицу. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ольга Сергеева