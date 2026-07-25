Еще двое военных из Саратовской области погибли героями в СВО

В ходе спецоперации погибли двое жителей Саратовской области: Андрей Турабов из Балаковского района и Александр Коннов из Вольского.

Об этом 24 июля сообщили местные администрации.

Андрей Турабов родился 14 марта 1994 года в посёлке Духовницкое. Окончил Балаковский автомобильно-электромеханический техникум по специальности повар-кондитер. Ему было 32 года, он погиб 15 мая 2026 года.

Александр Коннов служил стрелком мотострелкового отделения в звании рядового.

Специальная военная операция продолжается 5-й год. Общее число погибших на фронте россиян не разглашается.

Ольга Сергеева