Саратовская область вошла в пятёрку лидеров России по вовлечению земель для туризма

Саратовская область вошла в пятёрку регионов-лидеров по площади земель с туристическим потенциалом.

В оборот вовлечено 87,4 гектара, сообщила пресс-служба Правительства России. Проект реализуется для повышения капитализации субъектов и создания новых точек притяжения для путешественников, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В Красноармейском районе уже работает глэмпинг-отель «Полынь», а в Энгельсском районе у села Узморье на 56,7 гектара планируют построить круглогодичный комплекс «Созвездие Гагарина» для посетителей Парка покорителей космоса.

Подать заявку на участок можно онлайн через сервис «Земля для туризма» на платформе «Национальная система пространственных данных».

Ольга Сергеева