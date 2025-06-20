Еще шесть саратовских выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов

После утверждения результатов ЕГЭ по физике определены учащиеся, набравшие максимально возможное количество баллов по предмету.
Министерство образования Саратовской области обнародовало имена и фамилии стобалльников по физике:
— Злата Курицина (МОУ «Лицей прикладных наук имени Д.И. Трубецкова»);
— Вероника Цетва (МАОУ «СОШ № 51»);
— Дмитрий Гасанов (МОУ «СОШ № 76 имени М.Г. Галицкого»);
— Александр Семенов (МОУ «Гимназия № 34 имени Г.Д. Ермолаева»).
Кроме того, два школьника набрали высший балл по математике профильного уровня:
— Мария Стальмахова (МАОУ «Гимназия № 3»);
— Дмитрий Никитин (ГАОУ СО «ФТЛ № 1»).