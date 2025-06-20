Еще шесть саратовских выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов

После утверждения результатов ЕГЭ по физике определены учащиеся, набравшие максимально возможное количество баллов по предмету.

Министерство образования Саратовской области обнародовало имена и фамилии стобалльников по физике:

— Злата Курицина (МОУ «Лицей прикладных наук имени Д.И. Трубецкова»);

— Вероника Цетва (МАОУ «СОШ № 51»);

— Дмитрий Гасанов (МОУ «СОШ № 76 имени М.Г. Галицкого»);

— Александр Семенов (МОУ «Гимназия № 34 имени Г.Д. Ермолаева»).

Кроме того, два школьника набрали высший балл по математике профильного уровня:

— Мария Стальмахова (МАОУ «Гимназия № 3»);

— Дмитрий Никитин (ГАОУ СО «ФТЛ № 1»).