Еще шесть саратовских выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов

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Новости Саратова
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После утверждения результатов ЕГЭ по физике определены учащиеся, набравшие максимально возможное количество баллов по предмету.

Министерство образования Саратовской области обнародовало имена и фамилии стобалльников по физике:
Злата Курицина (МОУ «Лицей прикладных наук имени Д.И. Трубецкова»);
Вероника Цетва (МАОУ «СОШ № 51»);
Дмитрий Гасанов (МОУ «СОШ № 76 имени М.Г. Галицкого»);
Александр Семенов (МОУ «Гимназия № 34 имени Г.Д. Ермолаева»).

Кроме того, два школьника набрали высший балл по математике профильного уровня:
Мария Стальмахова (МАОУ «Гимназия № 3»);
Дмитрий Никитин (ГАОУ СО «ФТЛ № 1»).