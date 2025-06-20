Под Саратовом построят завод по строительным смесям за 40 млн рублей

В Озинском районе Саратовской области реализуют крупные инвестиционные проекты.

По данным регионального министерства инвестиций, на территории муниципалитета в настоящее время разрабатывается 11 инвестиционных инициатив общей стоимостью 4,6 млрд рублей.

Особое внимание уделяется промышленному сектору. В частности, ведется строительство специализированного предприятия по выпуску сухих строительных смесей. Объем финансирования этого проекта составляет 40 млн рублей.

Реализация этих программ способствует экономическому развитию района и созданию новых рабочих мест.