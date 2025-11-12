Еще три школы в Саратовской области переходят из муниципального на региональный уровень

В Саратовской области планируется передача трех школ с муниципального на региональный уровень.
Соответствующие законопроекты внесены в облдуму для рассмотрения в комитете по бюджету.
С 1 января 2026 года в областную собственность перейдут:
— СОШ №3 в ЗАТО Светлый
— Гимназия №1 в Балаково
— Лицей №3 в Ртищево
Также в государственную собственность передаются водопроводные сети в Новоузенском районе и объекты водоснабжения в Екатериновке, которые перейдут под обслуживание ГУП «Облводоресурс».
Ольга Сергеева