Еще три школы в Саратовской области переходят из муниципального на региональный уровень

В Саратовской области планируется передача трех школ с муниципального на региональный уровень.

Соответствующие законопроекты внесены в облдуму для рассмотрения в комитете по бюджету.

С 1 января 2026 года в областную собственность перейдут:

— СОШ №3 в ЗАТО Светлый

— Гимназия №1 в Балаково

— Лицей №3 в Ртищево

Также в государственную собственность передаются водопроводные сети в Новоузенском районе и объекты водоснабжения в Екатериновке, которые перейдут под обслуживание ГУП «Облводоресурс».

Ольга Сергеева