В Федоровском районе простились с погибшим в СВО ефрейтором

В деревне Морцы состоялись похороны ефрейтора Василия Алексеева, погибшего в зоне СВО.
Уроженец этих мест служил старшим техником в мотострелковом подразделении.
На церемонии прощания присутствовали жители деревни, представители районной администрации, правительства Саратовской области, военкомата и местные ветераны.
Власти Фёдоровского района выразили родным и близким бойца свои соболезнования.
Специальная военная операция продолжается четвертый год. Число погибших на фронте россиян засекречено.
Ольга Сергеева