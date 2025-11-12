В Федоровском районе простились с погибшим в СВО ефрейтором

В деревне Морцы состоялись похороны ефрейтора Василия Алексеева, погибшего в зоне СВО.

Уроженец этих мест служил старшим техником в мотострелковом подразделении.

На церемонии прощания присутствовали жители деревни, представители районной администрации, правительства Саратовской области, военкомата и местные ветераны.

Власти Фёдоровского района выразили родным и близким бойца свои соболезнования.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Число погибших на фронте россиян засекречено.

Ольга Сергеева