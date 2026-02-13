Ещё 20 саратовцев стали почетными донорами России

Награду присуждают за безвозмездную сдачу крови: 40 донаций цельной крови или 60 донаций плазмы.

Об этом сообщает областной центр крови.

С 1 января 2026 года ежегодная выплата почетным донорам проиндексирована на 4% и составляет 19 497,68 рублей. Сумма не облагается налогом, перечислят ее до 1 апреля.

Стать донором можно в будни по адресам:

— Саратов, ул. Гвардейская, 27;

— Балашов, ул. Шоссейная, 9А;

— Вольск, ул. Львова Роща, 1 (по средам);

— Балаково, ул. Трнавская, 44/1 (пн, вт, чт);

— Энгельс, ул. Весенняя, 8.

Везде прием с 8:00 до 13:00.

Ольга Сергеева