Потепление грозит массовым сходом снега с крыш: власти Саратова усилили меры

В Саратове коммунальные службы перевели в усиленный режим из-за непогоды.

Мэр Михаил Исаев провел совещание по подготовке к снегопаду с дождем. На уборку выйдет более 300 единиц техники. Особое внимание — спускам, остановкам и подходам к соцобъектам.

Из-за перепадов температуры возможен сход снега с крыш. УК поручили срочно чистить кровли.

Первый зам Максим Сиденко проконтролирует устранение аварий на сетях. Энергетики восстанавливают подачу ресурсов в центре и поселках.

Главам районов поручили убрать «белые пятна» на стыках улиц — уборка должна быть комплексной.

Ольга Сергеева