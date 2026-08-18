Ещё четыре дома в Саратове перешли на прямые расчёты с «Т Плюс»

Саратовский филиал «Т Плюс» заключил прямые договоры на поставку тепла и горячей воды с собственниками четырёх многоквартирных домов областного центра.

Решение о переходе от управляющих компаний к ресурсоснабжающей организации жильцы приняли на общих собраниях собственников.

Новые адреса в системе прямых платежей:

— ул. Дзержинского, 7/11;

— ул. Комсомольская, 2;

— ул. Советская, 86/70;

— Московское шоссе, 3.

В сентябре жители этих домов получат платёжные документы уже с новыми лицевыми счетами. Они смогут управлять своими коммунальными расходами через современные цифровые каналы. Оплачивать счета без комиссий, передавать показания счётчиков и направлять заявки в компанию можно в личном кабинете на сайте lkm.esplus.ru, а также в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», которое доступно в RuStore, Google Play и App Store.

На сегодняшний день прямые договоры «Т Плюс» заключены с владельцами квартир 3720 домов Саратова и Балакова.