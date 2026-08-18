Мобильной связью обеспечены 99,4% жителей Саратовской области

Eще в 42 селах появится мобильная связь в 2026 году.

На заседании комитета Саратовской областной Думы по информационной политике министр цифрового развития и связи Владимир Старков представил итоги подключения малонаселенных пунктов к мобильной связи и планы на текущий год.

На сегодняшний день доступом к мобильной связи обеспечены 99,4% жителей региона. Этот результат достигнут благодаря совместной работе федерального центра, регионального Минцифры, муниципалитетов и операторов связи.

Министр отметил, что работа ведется по двум направлениям, что позволяет оперативно ликвидировать «белые пятна» на карте. Основной механизм — федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Благодаря ему в 2025 году базовые станции «Ростелекома» были дополнительно установлены в 64 малонаселенных пунктах области. Ключевой принцип проекта — учет мнения населения: перечень сел для подключения формируется по итогам голосования.

В прошлом году в нем через Госуслуги и Почту России приняли участие 7,45 тыс. саратовцев. Эти данные сверяются с результатами инструментальных проверок качества сигнала. Таким образом, в план попадают именно те территории, где потребность в связи подтверждена как жителями, так и техническими замерами. На основе этих данных уже сформирован и утвержден план на текущий год. Он включает 42 малонаселенных пункта, что дополнительно обеспечит связью 12,1 тыс. человек.

В настоящее время там ведутся подготовительные работы: подбираются и согласовываются земельные участки. Запуск базовых станций в эфир запланированы во втором полугодии. Параллельно министерство взаимодействует с операторами связи по вопросу реализации их собственных инвестиционных проектов. Только в 2025 году за счет их средств к мобильной связи подключили еще 51 населенный пункт, охватив 18,3 тыс. человек.

В совокупности за последние 5 лет качественная связь пришла в сотни сел, где проживает почти 90 тысяч человек.

«Стабильная связь в отдаленных селах — это возможность всегда оставаться на связи с родными и получать госуслуги онлайн. Мы благодарны жителям, которые активно участвуют в голосовании за свои населенные пункты. На сегодня мы охватили 99,4% населения области, и наша цель — обеспечить 100% покрытие мобильной связью населенных пунктов Саратовской области. Уже в этом квартале стартует голосование по выбору малонаселенных пунктов для размещения базовых станций в 2027 году в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.

Подготовила Ольга Сергеева