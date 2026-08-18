В Саратовской области с начала года на воде погибли 42 человека

С января по август на водных объектах региона зафиксировано 42 летальных случая.

Об этом рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Артём Голубев. Для сравнения: в аналогичный период 2025 года погибло 50 человек.

Из 42 погибших непосредственно от утопления умерли 30 человек — остальные случаи связаны с сердечными приступами и иными причинами. Также фиксируются происшествия с тяжёлыми последствиями: например, в Марксовском районе пострадал подросток из-за неосторожных действий нетрезвого водителя.

Инспекторы ГИМС патрулируют водоёмы практически ежедневно, особенно в выходные дни, когда люди массово выходят на отдых. Основная задача — профилактика: с отдыхающими на несанкционированных пляжах проводят беседы, разъясняют правила безопасности. Особое внимание уделяют сапбордистам и судоводителям — проверяют наличие документов, состояние опьянения, соблюдение скоростного режима и правил перевозки пассажиров.

Штрафы за купание в запрещённых местах выписывают административные комиссии, а не ГИМС, однако инспекторы продолжают профилактическую работу даже в сложных ситуациях. На официальных пляжах проходят мастер-классы в игровой форме — детям объясняют, что можно брать с собой на пляж, а что запрещено.

Ольга Сергеева