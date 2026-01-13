Ещё один саратовец включен в реестр террористов и экстремистов

Житель города Ртищево Саратовской области Дмитрий Цибирев* включен в обновленный перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Общее число лиц в списке составляет 19,6 тысячи.

Известно, что 39-летний Цибирев* ранее был внесен в реестр иностранных агентов Минюста. По данным ведомства, в период с 2019 по 2021 год он координировал работу штаба Алексея Навального** в Саратове. Навальный, а также связанные с ним структуры признаны в России экстремистскими и запрещены.

В качестве оснований для признания иностранным агентом Минюст указывал призывы к участию в несанкционированных акциях, публичную позицию против спецоперации на Украине и распространение недостоверной информации о власти РФ.

*Внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

**Внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

Ольга Сергеева