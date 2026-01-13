В Саратовской области нашли три финансовые компании с признаками «черных кредиторов»

Банк России обновил список нелегальных финансовых компаний.

В 2025 году Банк России расширил список организаций, подозреваемых в нелегальной деятельности, на 5 375 наименований. В перечень вошли компании, работающие без соответствующей лицензии регулятора.

Список сформирован по видам нарушений:

3 067 компаний имеют признаки финансовых пирамид.

699 организаций — «чёрные кредиторы».

1 665 фирм — нелегальные участники рынка ценных бумаг.

Остальные подозреваются в незаконной деятельности на страховом рынке, работе инвестиционных платформ и привлечении инвестиций.

В списке оказались и три организации из Саратовской области, у которых Центробанк выявил признаки нелегального кредитования: ООО «Финанс» (Саратов), ювелирный салон «Центр ювелир» (Красноармейск) и «Скупка продажа залог обмен» (Балашов).

Клиентам таких компаний грозит риск потери денег. Банк России блокирует их сайты и передаёт данные в правоохранительные органы. При этом у организаций есть право оспорить своё включение в реестр.

Алиса Эай