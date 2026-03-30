Эскалаторы и исторический фасад: как изменится главный вокзал Саратова после открытия

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проинспектировал масштабную реконструкцию железнодорожного вокзала в Саратове.

Кадрами с места событий поделились сторонники политика в социальных сетях, отметив, что работы идут строго по графику.

На данный момент строители сосредоточены на возведении вертикальных конструкций: ведутся работы по устройству стен и колонн основного здания. Параллельно полным ходом идет монтаж надземного пешеходного перехода, который станет ключевым элементом транспортной артерии. Он соединит две части города — привокзальную и завокзальную — а также обеспечит удобный выход прямо к железнодорожным платформам. Со стороны путей уже обустраивается лестничный сход.

Особое внимание в проекте уделяют доступности и комфорту пассажиров. Переход оснастят современными подъемными механизмами: на площадку уже доставили шесть эскалаторов и три лифта. В ближайшее время ожидается поставка еще четырех эскалаторов и пяти лифтов. Общая техническая оснащенность объекта впечатляет — здесь будут работать 10 эскалаторов и 8 лифтов.

График строительства разбит на этапы. К концу 2026 года планируется завершить основные работы: ввести в строй надземный переход со всеми сходами на платформы, северный вестибюль, который выходит к автовокзалу, и главное здание. Только после этого начнется реконструкция подземного перехода.

Проект реконструкции сочетает уважение к истории с технологичностью. Фасаду вокзала вернут аутентичный облик середины XX века — таким, каким его помнят старожилы. Внутреннее же пространство будет соответствовать самым современным стандартам: от навигации до инженерных систем.

Напомним, глобальная реконструкция железнодорожного вокзала в Саратове началась в конце 2023 года. Ориентировочные сроки ее завершения — осень 2026 года. Саратовцы и гости города с большим нетерпением ждут обновления «городских ворот».

Ольга Сергеева