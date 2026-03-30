Саратовцы назвали размер пенсии для счастливой старости

Жителям Саратова для достойной пенсии сегодня необходимо чуть больше 52 тысяч рублей в месяц.

К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, опросив экономически активное население города.

Согласно свежим данным, «нормой» для пенсионера в Саратове является ежемесячный доход в 52 100 рублей. Интересно, что запросы саратовцев за последний год заметно выросли: еще в октябре прошлого года они оценивали достойную старость в 47 900 рублей, а в феврале 2025-го — в 48 200 рублей.

Однако если сравнивать ожидания с общероссийскими показателями, саратовцы оказываются чуть скромнее. Среднестатистический россиянин, по данным того же исследования, считает достойной пенсию в 53 500 рублей (это на 7% выше, чем осенью 2025 года).

Аналитики также выявили любопытные закономерности. Чем старше респондент, тем выше его требования. Граждане старше 45 лет считают достойной выплату по старости в 56 200 рублей. Молодежь до 35 лет согласна и на 50 800 рублей. Наличие высшего образования поднимает планку ожиданий до 55 800 рублей. Кроме того, чем выше текущий заработок, тем выше запросы к будущей пенсии: если люди с доходом до 100 тысяч рублей назвали комфортной сумму в 50 800 рублей, то те, кто зарабатывает свыше 150 тысяч, ожидают от государства или личных накоплений не менее 58 500 рублей.

