Эвакуаторщики доводят саратовских автолюбителей до сильного стресса

Депутаты Саратовской областной Думы раскритиковали практику эвакуации автомобилей на заседании комиссии по дорожному хозяйству.

Так, Юлия Литневская привела примеры, когда машины увозят за 5-10 минут, пока родители отводят детей на кружки.

Дмитрий Полулях отметил, что такая ситуация вызывает стресс у автовладельцев. По его словам, многие города отказались от массовых эвакуаций еще 8-10 лет назад.

За 9 месяцев 2025 года в регионе эвакуировали более 27 тысяч автомобилей, из них 24 тысячи — в Саратове. Депутаты призвали пересмотреть эту практику, чтобы не создавать социальную напряженность.

Ольга Сергеева