В Саратове начался суд по делу о гибели девушки, сбитой машиной сына депутата

В Октябрьском районном суде Саратова началось рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП с участием 19-летнего Глеба Назарова, сына депутата из Ртищевского района.

По версии следствия, 10 июля 2024 года он, проигнорировав красный свет светофора на улице Вольской, столкнулся с автомобилем Renault Logan, после чего его машина сбила 20-летнюю девушку-пешехода, скончавшуюся на месте.

Дело рассматривается в особом порядке, так как подсудимый полностью признал вину. Отец погибшей подал ходатайство о взыскании с Назарова 10 млн рублей морального ущерба и 180 тысяч рублей на компенсацию расходов на похороны. Суд удовлетворил ходатайство о приобщении этих требований к материалам дела, — сообщает издание Saratovnews.

Ольга Сергеева