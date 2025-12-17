Евгений Казанцев стал Почетным гражданином Саратовской области

На заседании Саратовской областной Думы ее председатель Алексей Антонов и губернатор Роман Бусаргин вручили регалии Почетного гражданина Саратовской области Евгению Казанцеву.

Напомним, инициаторами присвоения экс-директору Саратовского областного музея краеведения Евгению Казанцеву этого почетного звания ранее выступили депутаты.

«Для меня большая честь быть в статусе Почетного гражданина Саратовской области. Вся моя сознательная, зрелая жизнь связана с Саратовом и с Саратовской областью. 16 лет мне посчастливилось руководить замечательным коллективом Саратовского областного музея краеведения. Все эти годы мы с коллегами делали все от нас зависящее, чтобы миссия сохранения богатейшего культурного населения нашего региона выполнялась на самом высоком уровне. Сегодня музей входит в число лучших музеев России. Эту награду я воспринимаю как награду всему коллективу областного музея краеведения», – обратился к присутствующим Евгений Казанцев.

Об этом сообщает Саратовская областная Дума.