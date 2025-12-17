Восемь украинских беспилотников сбили ночью над Саратовской областью

Всего над регионами России за минувшую ночь сбиты 94 украинских дрона.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Большая часть дронов была нейтрализована над другими регионами, однако восемь БПЛА сбили над Саратовской областью. Ещё 14 уничтожили над соседними территориями: 10 — в Воронежской и четыре — в Волгоградской областях.

Ранее в ночь на 17 декабря в Саратовской области была объявлена угроза атаки беспилотников, что привело к временным ограничениям на полёты в аэропорту «Гагарин». Угроза была снята в 04:51 по местному времени.

Ольга Сергеева