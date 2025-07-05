Евгений Ковалев: Это шаг и в поддержку людей с инвалидностью, и в сторону социально ответственного бизнеса

Работодателям в Саратовской области, нанимающим на вакансии людей с ограниченными возможностями, поднимут субсидии. Об этом сегодня, 5 июля, в Telegram-канале сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

По его словам, теперь компенсация будет составлять два минимальных размера оплаты труда вместо одного, который был ранее.

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев отметил, что решение губернатора увеличить размер субсидий работодателям, нанимающим людей с инвалидностью, — это не просто изменение цифр.

«Это реальная поддержка тех, кто хочет и может работать, но часто сталкивается с барьерами. Для человека с ограничениями по здоровью трудоустройство — это не только доход, но и возможность жить полноценно, быть нужным, реализовывать себя. Но не менее важно, что такая мера — это и поддержка для социально ответственного бизнеса. Для тех компаний, которые готовы открывать рабочие места, вкладываться в адаптацию, брать на себя ответственность. Регион должен быть рядом с такими работодателями — и сейчас этот сигнал дан чётко и конкретно. В этом решении я вижу движение сразу в двух направлениях: к созданию равных возможностей и к формированию зрелого, человеческого общества, где забота — это не лозунг, а действие» , — подчеркнул парламентарий.