Исаев: прошел по любимому многими саратовцами Большому пешеходному кольцу

Сегодня в целях контроля за благоустройством прошел по любимому многими саратовцами Большому пешеходному кольцу, которое живописно охватывает значительную часть нашего города

Этот маршрут давно стал одним из самых популярных мест для отдыха саратовцев. Его создание стало возможным благодаря поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

С Сергеем Пименовым, главой администрации Фрунзенского района, прошли участок проспекта Столыпина и улицы Рахова, которые являются неотъемлемой частью пешеходного кольца.

Районной службой по благоустройству ведутся работы по приведению в порядок рабаток на проспекте, ремонту плитки у здания цирка, а также благоустраиваются участки после сноса незаконных торговых объектов по улице Чапаева на пересечении с проспектом.

Главе администрации необходимо взять на особый контроль соблюдения службой благоустройства графиков уборки центральной улицы города. Кроме того, необходимо в регулярном режиме вести работы по обновлению и покраске малых архитектурных форм, при этом обязательно предупреждая жителей о свежей покраске размещением соответствующих табличек.

Также важно сформировать запас элементов для оперативной замены в случае поломки или вандализма. Это касается, например, шахматных столов в сквере по улице Рахова. Главе администрации поставлена задача организовать работы по их ремонту в кратчайшие сроки.

Продолжил обход на участке улицы Рахова и Новой Набережной.

Несмотря на жаркую погоду, много саратовцев проводят здесь свой досуг в выходной день.

Поставил задачу главе района и руководителю МБУ «Садово-парковое» взять под особый контроль графики полива на этих общественных территориях. Учитывая жаркую погоду, полив при необходимости должен быть увеличен, чтобы зелёные зоны сохраняли здоровый и ухоженный вид.

Кроме того, поручил главе района совместно с заместителем по благоустройству проработать вопрос дополнительной высадки деревьев и кустарников в сквере.