Евгений Ковалев: Город должен быть безопасным и для пешеходов, и для пользователей СИМ

Депутаты Саратовской областной Думы приняли законопроект, установливающий административную ответственность за оставление средств индивидуальной мобильности, велосипедов, самокатов на стелах, памятниках и иных мемориальных сооружениях, пристегивание к информационным конструкциям, уличной мебели, малым архитектурным формам на территориях общего пользования, если ответственность за данное правонарушение не предусмотрена федеральным законодательством.

Выступая с законопроектом, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев отметил, что средства индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и велосипеды, стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры. Однако вместе с их популяризацией стремительно растёт и количество инцидентов на дорогах, в том числе с участием несовершеннолетних.

По словам парламентария, всё чаще возникают жалобы на беспорядочно оставленные СИМ на улицах, в пешеходных зонах, у памятников и в общественных пространствах, что создает угрозу как безопасности, так и архитектурному облику города.

В связи с этим совместно с коллегами-депутатами был разработан законопроект, призванный восполнить существующий правовой пробел. Документ предлагает установить чёткие правила размещения и эксплуатации средств индивидуальной мобильности, а также вводит обоснованную административную ответственность за нарушение этих правил.

«Речь не идёт о запретах или ограничении мобильности. Законопроект — это шаг к цивилизованному сосуществованию СИМ с привычной городской инфраструктурой. Наша цель — сделать общественные пространства удобными, безопасными и благоустроенными для всех: и для пешеходов, и для тех, кто пользуется современными средствами передвижения», — добавил депутат.