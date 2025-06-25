Активисты плетут маскировочные сети для бойцов на Запорожском направлении

Маскировочные сети остаются одной из главных потребностей на передовой. Ими бойцы оборудуют свои позиции для защиты, например, от тех же вражеских беспилотников. Чтобы сплести одну сеть нужно много времени и сил.

Активисты партийного проекта «Женское движение Единой России» вместе с работниками «Спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» продолжают плести маскировочные сети для бойцов на Запорожском направлении.

«Наши милые женщины находят время, силы, возможности, а, главное, у них есть большое желание вязать сети. Они знают, как помочь нашим бойцам, и вносят свой посильный вклад. Работают под девизом: «Все для фронта, все для Победы!».

Мы будем продолжать работать и дальше, помогать нашим защитникам, пока наша помощь будет востребована. Этим мы отдаем им дань за мирное небо, покой и мирный сон. Эта деятельность просто уже стала образом нашей жизни», — рассказала участница партийного проекта Надежда Степановна.

Напомним, всесторонняя поддержка участников специальной военной операции — важное и приоритетное направление народной программы партии «Единая Россия».