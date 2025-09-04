Евгений Ковалев: Городской парк должен стать благоустроенным и безопасным местом отдыха для всех жителей

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе Евгений Ковалев высказал позицию по ситуации вокруг Городского парка Саратова. Парламентарий подчеркнул, что парк является общественным пространством и не должен использоваться как источник прибыли для частных владельцев.

«Здесь гуляли наши родители, делали первые шаги наши дети. Здесь выросло не одно поколение горожан. Городской парк всегда был местом встреч, отдыха и вдохновения. Он — часть истории и души города, а не чья-то частная собственность. Сегодня же мы видим иную картину:



тёмные аллеи из-за отключённого освещения, закрытые туалеты, запущенный пруд. Всё это результат многолетнего хозяйствования арендатора, для которого прибыль оказалась важнее интересов людей. Последствия такой политики напрямую сказываются на безопасности, экологии и комфорте каждого из нас. По истечению срока аренды частные владельцы фактически препятствуют нормальному функционированию парка. Но важно понимать — у города есть все возможности и ресурсы, чтобы кардинально изменить ситуацию. Муниципалитет ведёт законную борьбу за возвращение парка городу. Поддерживаю эту позицию. Парк должен стать благоустроенным, просторным и безопасным местом отдыха для всех жителей. Городской парк — это не бизнес и не инструмент обогащения узкого круга лиц, а общее достояние, символ города и важнейшее пространство для будущих поколений. Комфорт, экология и безопасность должны быть в приоритете, а не интересы бывших арендаторов», — отметил депутат.