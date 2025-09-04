Участник СВО отметил гигантский вклад Саратовской области в укрепление обороны страны

Увеличение выплат жителям региона, заключившим контракт на прохождение воинской службы, является признанием важности военных профессий. Об этом заявил помощник атамана Окружного казачьего общества области по патриотической работе, участник СВО Дмитрий Костерной, отметивший повышение престижа военной службы.

— В условиях тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, увеличение выплат землякам-патриотам, решившим заключить контракт с Минобороны России – важнейший и гигантский вклад региональных властей в дело обороноспособности страны.



Адекватное материальное вознаграждение является не только признанием заслуг контрактников, которые противостоят огромной военной машине коллективного Запада на поле боя, но и стимулом для привлечения в ряды Вооруженных Сил наиболее подготовленных и мотивированных граждан.



Трехкратное повышение региональной выплаты при заключении контракта позволит улучшить социальное положение будущих бойцов и их семей. Это не просто мера социальной поддержки, а стратегически важный шаг, направленный на обеспечение национальной безопасности, безусловно, ускоряющий долгожданную, но неизбежную победу.

Напомним, в настоящее время саратовцы, заключающие контракт с Минобороны России, могут заработать до 3,7 млн рублей за первый месяц службы, а годовой заработок может достигать до 6,5 млн рублей.