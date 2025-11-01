Евгений Ковалев: Малый бизнес — ключевой элемент Народной программы «ЕР» «Экономика развития»

Депутат Саратовской областной Думы, куратор направления Народной программы партии «Единая Россия» «Экономика развития» в регионе Евгений Ковалев принял участие в церемонии награждения победителей и участников ежегодной премии среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года».

Парламентарий отметил, что предприниматели — это люди, которые создают рабочие места, развивают территорию и вносят значимый вклад в экономику региона.

«Путь предпринимателя — это труд, ответственность и постоянный поиск новых решений. Сегодня важно поддерживать тех, кто не боится вкладываться в развитие своих предприятий, помогает людям и движет экономику вперед. Малый и средний бизнес формируют устойчивость региона», — подчеркнул Евгений Ковалев.

Он поблагодарил участников за активную гражданскую позицию и подчеркнул, что поддержка предпринимательства — одно из ключевых направлений Народной программы партии «Единая Россия». В рамках направления «Экономика развития» партия делает акцент на технологическом суверенитете, структурной трансформации экономики и создании благоприятных условий для деловой инициативы. Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса, развитию честной конкуренции, внедрению экологичных технологий и защите внутреннего рынка.

Премия «Предприниматель года» ежегодно отмечает представителей малого и среднего бизнеса, которые добились успехов в производстве, сельском хозяйстве, торговле, сфере услуг и креативных индустриях.