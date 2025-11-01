В центре Саратова украли 15 кустарников у памятника Ленину

На Театральной площади Саратова орудовали вандалы.

Глава администрации Волжского района Татьяна Ерохина сообщила 1 ноября в своем Telegram-канале о хищении зеленых насаждений с Театральной площади. Неизвестные лица выкопали и похитили 15 кустов спиреи, которые были высажены в текущем году у памятника Ленину.

Чиновник выразила сожаление по поводу происшествия и уточнила, что по факту произошедшего будет подготовлено и направлено официальное обращение в правоохранительные органы для установления обстоятельств случившегося и привлечения виновных к ответственности.

Ольга Сергеева