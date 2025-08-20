Евгений Ковалев: Принятые поправки закрепляют важные социальные гарантии для многодетных и семей, воспитывающих детей-инвалидов

Во время внеочередного заседания Саратовской областной Думы депутаты приняли поправки в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

Законопроект предусматривает предоставление дополнительной жилой площади в размере 15 кв. м при обеспечении жильём граждан из государственного жилищного фонда. Он сохраняет право многодетных семей на получение жилья или социальных выплат даже в случае, если их дети достигли 18 лет, но не старше 23 лет, а также для семей участников и погибших в СВО, и для семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») отметил, что законопроект расширяет социальные гарантии для многодетных семей Саратовской области, включая те, члены которых участвуют в специальной военной операции.

Отдельно депутат подчеркнул значение поправок для семей, где воспитываются дети-инвалиды:

«Такие семьи несут огромную нагрузку и зачастую нуждаются в дополнительных условиях для достойной жизни. Принципиально, что теперь их права на получение жилья или социальной выплаты сохранятся даже после того, как ребёнок достиг 18 лет. Для многодетных родителей и семей с детьми-инвалидами вопрос квадратных метров критически важный. Эти изменения — не просто поправки в закон. Это показатель того, что региональная власть слышит людей, учитывает их потребности и принимает решения, которые напрямую влияют на качество жизни семей».