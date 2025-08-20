Два жителя Саратова погибли на фронтах СВО

В ходе специальной военной операции погибли трое уроженцев Саратовской области.

Как сообщили официальные лица в социальных сетях, на фронте пали два саратовца Игорь Васильев, Михаил Щеглов и сержант Сергей Купин из Балаковского района.

Сергей Купин, родившийся 11 июня 1968 года в Балаково, добровольно отправился на СВО. Он погиб в бою 11 августа 2025 года. Церемония прощания с героем проходит сегодня на его малой родине.

Информация о биографиях Васильева и Щеглова официально не разглашается. Специальная военная операция продолжается на территории Украины и в приграничных регионах России четвертый год.