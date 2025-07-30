Евгений Ковалев продолжает мониторинг и поддержку инклюзивных инициатив

В рамках проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» региональный координатор, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев продолжает посещать общественные организации, работающие с людьми с ограниченными возможностями здоровья. На этот раз он ознакомился с деятельностью АНО «Академия ремёсел».

Организация активно реализует творческие и реабилитационные программы, включая мастер-классы по керамике, гончарному делу, росписи и другим видам прикладного искусства. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодёжью с ОВЗ. Академия также сотрудничает с Саратовским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, вовлекая его подопечных в творческую деятельность.

Во время встречи с директором организации Татьяной Полонской обсудили как успешные практики, так и трудности. Одна из них — невозможность выйти с выставками и мастер-классами на школьные и культурные площадки региона. Ведомства, по словам сотрудников, пока не дают разрешения на участие в таких инициативах.

Договорились, что парламентарий возьмёт на себя коммуникацию с профильными министерствами, чтобы поддержать выход организации на новые площадки.

Также обсуждалась возможность поддержки участия «Академии ремёсел» в социальных проектах.

«Такие пространства — это не просто мастерские, это точки восстановления, где люди обретают уверенность, учатся взаимодействовать, раскрывают потенциал. Нам важно, чтобы подобные организации получали внимание и поддержку. Особенно — если речь идёт о работе с детьми и подростками с ОВЗ. Это не факультатив, а часть серьёзной профилактической и социальной работы», — отметил Евгений Ковалев.