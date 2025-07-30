В Саратове прооперировали ребенка с редкой патологией поджелудочной железы

Врачи СОДКБ спасли жизнь ребенка.

Недавно в стационар обратились родители девочки (10 лет) с жалобами неясного характера — ребенка беспокоила боль в области желудка, слабость и общее плохое самочувствие.

После полного обследования врачи областной больницы диагностировали хористому (наличие ткани поджелудочной железы в стенке желудка).

Врач детский хирург Андрей Шустов рассказал об этом случае:

— Это достаточно редкая врожденная патология. У пациентки в желудке расположена дополнительная долька поджелудочной железы, в такой ситуации было возможно только хирургическое лечение. Девочка успешно прооперирована и в настоящее время уже выписалась домой.

По словам врачей СОДКБ, заподозрить самостоятельно столь редкую патологию невозможно, но, чтобы выявить ее как можно раньше, ребенку необходимо регулярно посещать участкового педиатра и проходить все рекомендуемые обследования, в том числе УЗИ и ФГДС (по показаниям).

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной детской клинической больницы.

Интернет-изданию «Новости Саратова» мама пациентки Наталья М. рассказала о высоком профессионализме врачей-хирургов и анестезиологов, а также чутком отношении персонала 1-го отделения хирургии СОДКБ и отделения реанимации.

— Хирургам пришлось повозиться: операция шла 2,5 часа. В реанимации дочь оставалась двое суток. Мне разрешили находиться все время с ней, чтобы поддержать морально. Хочу выразить огромную признательность всем, кто оперировал и лечил мою дочь, проблему которой мы долго не могли выяснить. Ребенка долго беспокоили боли в животе и общее недомогание. «Золотые руки» — это про хирурга Шустова!