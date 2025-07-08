Евгений Ковалев: Семья — наш главный ресурс

В Саратове продолжается череда мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности — празднику, который в 2022 году получил официальный статус указом Президента России.

В этот день в разных районах города чествуют те, кто бережно хранит семейные традиции и подаёт пример будущим поколениям.

В Октябрьском районе Саратова в торжественной обстановке в стенах районного ЗАГСа поздравили супружеские пары-юбиляры. В мероприятии приняли участие депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев, глава администрации Дмитрий Чубуков и депутат городской Думы Ирина Видина.

Семьи, прожившие в любви и согласии десятилетия, получили цветы, памятные подарки и слова глубокой благодарности. «Железная», «изумрудная», «золотая» и «сапфировая» свадьбы — символы прочного союза, основанного на уважении, доверии и доброте.

«Семья — это точка опоры, источник радости и силы. Именно в семье формируются личность, нравственные ориентиры, вера в добро и справедливость. Юбиляры, которых мы сегодня поздравили, — это живая летопись стойкости, душевной щедрости и настоящей любви. Их истории трогают до глубины души и вдохновляют», – отметил Евгений Ковалев.

В этот же день депутат принял участие ещё в одном важном событии — церемонии чествования лучших семей Заводского района, занесённых на районную Доску Почёта. Эти семьи — настоящие герои повседневной жизни: участники специальной военной операции, многодетные родители, представители духовенства и активные общественники. Здесь растут дети, побеждающие в олимпиадах, спортивных турнирах и творческих конкурсах, а родители демонстрируют личным примером, что такое труд, ответственность и любовь.

«Чем больше будет у нас дружных, крепких и счастливых семей, тем сильнее будет Саратов, регион и вся Россия. Занесение семей на районную Доску Почёта — это общественный ориентир, живая система координат для молодёжи. Берегите свои семьи. Именно ради них мы работаем и принимаем решения», – подчеркнул Евгений Ковалев.

День семьи, любви и верности напомнил каждому: истинная ценность — это не громкие слова, а простые вещи — любовь, верность, забота и доброта. Именно с этого начинается настоящее будущее.