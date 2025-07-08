Проект «Дворовый тренер» превращает футбол в школу жизни для подростков Саратовской области

Инициатива губернатора Романа Бусаргина «Дворовый тренер» кардинально меняет подход подростков к спорту. Центральным событием программы стал масштабный турнир по футболу на Кубок Губернатора, объединивший дворовые команды из всех районов области. Сейчас идёт активная подготовка к финальным играм.

Эффект программы:

— Подростки воспринимают спорт как инструмент развития;

— Тренировки воспитывают дисциплину и уважение к труду;

— Дворовые команды получают социальный лифт через турнир.

Финал Кубка Губернатора станет кульминацией летнего сезона. Поддержку проекту оказывает Министерство спорта области.