Евгений Ковалев взял на контроль вопрос приведения пандуса в соответствие с нормами

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» Евгений Ковалев выехал по обращению жителя города Саратова, инвалида I группы Павла, для осмотра пандуса у входа в подъезд многоквартирного дома.

С 2019 года Павел добивается от управляющей компании и администрации города установки пандуса, соответствующего строительным нормам и требованиям доступной среды. На сегодняшний день уклон существующего пандуса не позволяет инвалиду-колясочнику безопасно и самостоятельно подниматься или спускаться, и всё это время ему приходится прибегать к помощи третьих лиц.

Волжский районный суд г. Саратова вынес решение:

привести пандус в соответствие с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов.

Несмотря на судебное решение, меры по приведению пандуса в соответствие до сих пор не приняты.

«Взял эту ситуацию на личный контроль. Такие случаи вызывают недоумение: почему гражданин должен годами добиваться очевидного через суд? Права людей с инвалидностью должны быть приоритетом. Это не вопрос экономики или удобства — это вопрос человеческого достоинства», — подчеркнул Евгений Ковалев.