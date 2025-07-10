Активистки «Женского движения ЕР» приняли участие в мастер-классе по изготовлению «сухого душа»

На площадке Штаба общественной поддержки Саратовской области, местный координатор проекта «Женское движение Единой России» Светлана Зарьянцева вместе с секретарями и активистами первичных отделений ПО «Пролетарское», ПО «Кленовое», ПО «Линейное» местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района, с участницами партийных проектов «Женское движение Единой России» и «Историческая память», работниками «Спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» приняли участие в мастер-классе, который провели участницы проектов «Жены Героев» и «Женское движение».

«Хочу напомнить, что армейский «сухой душ» помогает нашим бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операций, поддерживать гигиену и сохранять комфортные условия даже в экстремальных ситуациях. Всего было изготовлено 100 штук, которые мы в ближайшее время передадим нашим военным.

Поддержка участников специальной военной операции, а также реализация народной программы, приоритетное направление работы «Единой России». Мы верим, что каждый вклад, даже самый маленький, может сделать значимой помощью бойцам, и сможет помочь приблизить Победу. Волонтеры партии и Женского движения всегда готовы принять участие в подобных инициативах и помочь тем, кто служит на благо нашей страны» — сказала Светлана Зарьянцева.